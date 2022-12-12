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СМИ: В Европе продолжают закупать российский сжиженный газ

СМИ: В Европе продолжают закупать российский сжиженный газ Европа продолжает осуществлять закупки российского сжиженного газа, часть поступает в Германию.
Энергетика
12 декабря 2022 г. 04:01
СМИ: В Европе продолжают закупать российский сжиженный газ

Европа продолжает осуществлять закупки российского сжиженного газа, часть поступает в Германию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своем сайте телеканал ZDF.

По словам Стефана Кутса, вице-президента Института мировой экономики (IfW) в городе Киль, на данные которого ссылается телеканал, в европейской статистике не отражается, что ФРГ закупает СПГ в России, поскольку он идет через Бельгию. Однако объемы относительно не большие - около 6% от общих потребностей Германии в газе. Как сообщала ранее газета Handelsblatt со ссылкой на аналитическую компанию Icis, страны Европы нарастили импорт российского сжиженного газа с начала года более чем на 20 процентов.

"По сравнению с прошлым годом ЕС, а также Великобритания закупили почти на 21% больше СПГ из России", - говорилось в статье. "В настоящее время около 13% от общих объемов СПГ в Европе поставляются из России, и эти объемы сильно растут", - заявил представитель Icis Андреас Шрёдер.

На фоне того, что все меньше российского газа поступает в ЕС по трубопроводам, эксперт ожидает дефицита на мировом рынке СПГ в следующем году. По его прогнозу, такой дефицит может составить около 10 миллиардов куб. м.

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