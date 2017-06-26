СМИ: Трамп объявил о планах по достижению господства в энергетической отрасли

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент США намерен объявить "Неделю энергетики" и призвать к увеличению экспорта нефти и газа с целью достичь господства в этой сфере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Bloomberg.

Как стало известно агентству, Трамп хочет подчеркнуть, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов. На будущей неделе президент также должен выступить в министерстве энергетики с речью, посвященной тому, как экспорт углеводородов из США усиливает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками.

Автор статьи называет стремление Трампа к господству США в энергетике "шагом вперед", так как долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении "энергетической независимости" страны от иностранных поставщиков нефти и газа. Однако иронию ситуации автор видит в том, что некоторые шаги Белого дома могут лишь осложнить обстановку на рынке углеводородов, который уже и так страдает от перенасыщения.

По оценкам Управления по информации в области энергетики, в следующем году объемы добычи нефти достигнут отметки в 10 млн баррелей в сутки. Таким образом, будут превышены рекордные показатели 1970 года, пишет Bloomberg.