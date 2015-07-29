​СМИ: Total продает газовые активы стоимостью 900 млн. долларов в Северном море

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Французская компания Total продает активы стоимостью 900 млн. долларов США в одном из самых перспективных газовых месторождений в Северном море - Laggan-Tormore - британской SSE.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном сообщении одной из крупнейших энергетических компаний Соединенного Королевства.

По данным SSE, британцы достигли соглашения о приобретении 20% активов глубоководного месторождения, расположенного на крайней оконечности континентального шельфа Великобритании, в 125 км к западу от Шетландских островов.

Этот шаг, который "может предвещать волну продаж активов в Северном море", отражает, по оценке газеты Financial Times, стремление французской компании уменьшить расходы из-за резкого снижения рентабельности в связи с падением цен на газ и нефть.

Тем самым один из ведущих операторов на континентальном шельфе Соединенного Королевства из Франции снижает свою долю в проекте с 80 до 60%. Total, по информации издания, "ведет переговоры по продаже ряда других активов" на фоне обнародования французской компанией лучших, чем ожидалось, результатов за второй квартал нынешнего года.

Несмотря на более чем двукратное падение цен на нефть, чистая прибыль компании снизилась за этот период лишь на 2% - до 3,1 млрд. долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более резкого снижения удалось избежать благодаря улучшению деятельности, прежде всего, НПЗ в странах Европы. Доходы от переработки углеводородного сырья и производства химпродуктов увеличились втрое - до 1,3 млрд. долларов США, в то время как прибыли от геологоразведки и добычи углеводородов упали почти вдвое - до 1,6 млрд. долларов.

Как констатировал глава французской компании Патрик Пуянне, "отличные результаты отражают устойчивость нашей интегрированной модели". Согласно прогнозам представителей Total, компания способна превзойти поставленную ранее цель снижения в нынешнем году операционных расходов на 1,2 млрд. долларов до более чем 23 млрд. долларов

Суммарная добыча Total увеличилась во втором квартале на 12% - до 2,3 млн. баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря прежде всего реализации новых проектов в Анголе, в Северном море и в России.