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СМИ: SOCAR заинтересован в покупке бизнеса "Лукойл" в Болгарии

СМИ: SOCAR заинтересован в покупке бизнеса "Лукойл" в Болгарии В покупке болгарского бизнеса российской компании "Лукойл" заинтересованы несколько структур, в том числе Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
6 декабря 2023 г. 11:34
СМИ: SOCAR заинтересован в покупке бизнеса Лукойл в Болгарии

В покупке болгарского бизнеса российской компании "Лукойл" заинтересованы несколько структур, в том числе Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

"По неофициальной информации, в покупке болгарского бизнеса "Лукойл" заинтересованы несколько структур. Хотя интерес исходит от двух американских инвестиционных фондов и двух нефтяных компаний, в том числе компании SOCAR", - пишет издание.

Во вторник "Лукойл" объявил, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Это НПЗ в Бургасе, сеть из 220 АЗС, 9 нефтебаз и т.д. С целью продажи бизнеса будут привлечены международные консультанты.

Парламент Болгарии в ноябре ввел для завода компании в Бургасе – "Лукойл Нефтохим" – запрет на экспорт нефтепродуктов с января 2024 года, а с марта ему запретят перерабатывать российскую нефть. Также София повысила налог на прибыль НПЗ до 60%, который, как сообщала газета The Financial Times, будет снижен до 15% только после продажи актива.

Кроме того, завод обязан провести модернизацию на сумму около 500 млн евро для возможности переработки нероссийских сортов нефти. Болгарский министр финансов Асен Василев заявлял, что так правительство вынуждает "Лукойл" к продаже НПЗ.

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Версия на английском языке Media: SOCAR interested in buying Lukoil's business in Bulgaria
Версия на азербайджанском языке KİV: “SOCAR “LUKoil”un Bolqarıstandakı biznesini almaqda maraqlıdır”

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