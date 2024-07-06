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СМИ: Снижение числа танкеров в Китай вызывает опасения о спросе на нефть

СМИ: Снижение числа танкеров в Китай вызывает опасения о спросе на нефть Количество танкеров, направляющихся в Китай, упало до самого низкого уровня почти за два года, что усилило недавние опасения относительно спроса на нефть у крупнейшего ее импортера во второй половине года.
Энергетика
6 июля 2024 г. 11:40
СМИ: Снижение числа танкеров в Китай вызывает опасения о спросе на нефть

Количество танкеров, направляющихся в Китай, упало до самого низкого уровня почти за два года, что усилило недавние опасения относительно спроса на нефть у крупнейшего ее импортера во второй половине года.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, в Китай в ближайшие три месяца планируют доставить только 86 танкеров, что на пять единиц меньше, чем неделей ранее, и это самый низкий недельный показатель с августа 2022 года.

"Перспективы спроса на нефть в Китае в этом полугодии демонстрируют признаки снижения, что может оказать влияние на котировки. Среди факторов, вызывающих опасения, - более медленное, чем ожидалось, восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов после планового технического обслуживания, сокращение закупок у ключевых поставщиков нефти в июле и возможное сокращение ежемесячных объемов импорта", - отмечает агентство.

В то же время наблюдается снижение количества танкеров, идущих в США - 35 судов, что на два танкера меньше, чем неделей ранее. Примечательно, что количество танкеров, направляющихся в Анголу, увеличилось до 14 судов, что является максимальным показателем с конца апреля. Это связано с намерением южноафриканского производителя нарастить экспорт нефти после выхода из альянса ОПЕК+.

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