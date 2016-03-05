​СМИ: Румыния проявила интерес к поставкам иранского газа

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Румыния обратилась к Ирану с запросом по поводу возможности поставок природного или сжиженного газа, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным иранского информационного агентства Мехр, Румыния стала третьей после Грузии и Греции страной на юге и востоке Европы, объявившей о намерении импортировать иранский энергоноситель.

"Одновременно нефтяные компании в Румынии выразили готовность участвовать в иранских шельфовых и прибрежных нефтегазовых проектах, а также в производстве оборудования", - приводит агентство слова заместителя министра нефти Ирана Амира Хосейна Заманиниа.

Он также отметил, что "Румыния стремится диверсифицировать свои нефтяные ресурсы" и что "румыны были проинформированы о том, что Иран примет решение о конкретных направлениях своего экспорта сжиженного газа через 4 года - 5 лет". Эти вопросы обсуждались во время состоявшегося недавно визита в Тегеран министра иностранных дел Румынии Лазэра Комэнеску.

Наряду с этим агентство напоминает, что переговоры по газу начались сразу после того, как вслед за отменой санкций в отношении Ирана первая партия иранской нефти была доставлена на крупнейший в Румынии и Восточной Европе нефтеперерабатывающий завод "Петротел Лукойл" в городе Плоешти, принадлежащий компании "Лукойл".