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СМИ: Россия ищет альтернативных покупателей на премиальную нефть Sokol

СМИ: Россия ищет альтернативных покупателей на премиальную нефть Sokol Россия ищет новых покупателей на премиальную нефть марки Sokol, от которой ранее отказалась Индия из-за санкций США.
Энергетика
12 марта 2024 г. 16:59
СМИ: Россия ищет альтернативных покупателей на премиальную нефть Sokol

Россия ищет новых покупателей на премиальную нефть марки Sokol, от которой ранее отказалась Индия из-за санкций США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В конце прошлого года РФ отгрузила на экспорт порядка 18 млн баррелей нефти Sokol. Большая часть топлива направлялась в индийские порты, когда в середине декабря танкерам пришлось развернуться и осесть у берегов Сингапура и Южной Кореи.

Сейчас грузы постепенно рассасываются. Так, по меньшей мере семь танкеров, которые в течение нескольких недель перевозили около 5,6 млн баррелей сырой нефти, в прошлом месяце направились в китайские порты. Более того, в минувшие выходные первая партия Sokol была отгружена в Пакистане.

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Версия на английском языке Media: Russia looking for alternative buyers for premium Sokol oil

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