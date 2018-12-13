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    СМИ: "Роснефть" отказалась работать в Иране

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Роснефть" изменила свои планы о работе с Иранской национальной нефтяной компанией.

    Как передает Report, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

    В публикации отмечено, что переговоры прекратились летом 2018 года в связи с угрозой санкций США против Ирана. Причиной уйти из Ирана стало в том числе изменение стратегии госкомпании: она теперь намерена сосредоточиться на росте внутри России.

    "Обязательств перед иранской стороной у "Роснефти" никаких не было, денег госкомпания не вкладывала, так что потерь не будет", – рассказал газете источник.

    Представитель "Роснефти" от комментариев изданию отказался. Получить комментарии представителя иранской компании газете не удалось.

    В начале ноября 2017 года "Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписали дорожную карту по реализации стратегических проектов в сфере добычи нефти и газа на территории Ирана. Глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин тогда заявил, что "Роснефть" и NIOC могут выйти на реализацию совместных проектов с объемом инвестиций до 30 миллиардов долларов и добычей нефти до 55 миллионов тонн в год.

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