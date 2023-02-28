СМИ: РФ направляет нефть на хранение в Гану из-за сокращения числа покупателей

Российскую нефть направляют в резервуары для хранения в Гане, где она будет храниться из-за сокращения числа покупателей.
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Россия вынуждена поддерживать свои нефтяные доходы после того, как G7 и Европейский Союз ввели санкции в отношении энергетической отрасли страны. По данным Международного энергетического агентства, в декабре доходы России от продажи нефти упали почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.
Гана сама является небольшим экспортером нефти, отгружая в среднем около 140 000 баррелей в день за последние шесть месяцев. После того как против России были введены санкции, страна направила экспорт сырой нефти в Китай и Индию.
Поскольку Европа ранее являлась крупнейшим рынком сбыта российской нефти, это резко сузило круг покупателей в стране. Это также означало, что баррели должны были продаваться со скидкой при экспорте, чтобы компенсировать высокие затраты на доставку.