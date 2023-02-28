О нас

СМИ: РФ направляет нефть на хранение в Гану из-за сокращения числа покупателей

СМИ: РФ направляет нефть на хранение в Гану из-за сокращения числа покупателей Российскую нефть направляют в резервуары для хранения в Гане, где она будет храниться из-за сокращения числа покупателей.
Энергетика
28 февраля 2023 г. 03:12
СМИ: РФ направляет нефть на хранение в Гану из-за сокращения числа покупателей

Российскую нефть направляют в резервуары для хранения в Гане, где она будет храниться из-за сокращения числа покупателей.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, танкер "Тезей" прибыл в территориальные воды Ганы, перевозя около 600 000 баррелей российской нефти из порта в Черном море. Нефть хранится в резервуарах на Темском нефтеперерабатывающем заводе.

Россия вынуждена поддерживать свои нефтяные доходы после того, как G7 и Европейский Союз ввели санкции в отношении энергетической отрасли страны. По данным Международного энергетического агентства, в декабре доходы России от продажи нефти упали почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

Гана сама является небольшим экспортером нефти, отгружая в среднем около 140 000 баррелей в день за последние шесть месяцев. После того как против России были введены санкции, страна направила экспорт сырой нефти в Китай и Индию.

Поскольку Европа ранее являлась крупнейшим рынком сбыта российской нефти, это резко сузило круг покупателей в стране. Это также означало, что баррели должны были продаваться со скидкой при экспорте, чтобы компенсировать высокие затраты на доставку.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Транснефть начала подачу нефти из Казахстана в направлении Германии
"Транснефть" начала подачу нефти из Казахстана в направлении Германии
27 февраля 2023 г. 16:30
Цены на нефть продолжили снижение
Цены на нефть продолжили снижение
27 февраля 2023 г. 16:07
Азербайджан наладит экспорт 1 тыс. МВт электроэнергии в Европу через Турцию
ФотоАзербайджан наладит экспорт 1 тыс. МВт электроэнергии в Европу через Турцию
27 февраля 2023 г. 14:30
Азерэнержи: Крупнейшая из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре подстанций будет сдана в мае
Фото"Азерэнержи": Крупнейшая из строящихся в Карабахе и Восточном Зангезуре подстанций будет сдана в мае
27 февраля 2023 г. 14:21
Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу
Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу
27 февраля 2023 г. 14:03
Цены на газ в Европе упали на 4%
Цены на газ в Европе упали на 4%
27 февраля 2023 г. 12:31
Газпром поставляет газ в Европу через Украину согласно заявкам на 27 февраля
"Газпром" поставляет газ в Европу через Украину согласно заявкам на 27 февраля
27 февраля 2023 г. 11:19
Защита энергетической системы обойдется Германии в 1 трлн. долларов
Защита энергетической системы обойдется Германии в 1 трлн. долларов
26 февраля 2023 г. 18:27
В Польше сообщили о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу Дружба
В Польше сообщили о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
25 февраля 2023 г. 18:38
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi