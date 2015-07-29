СМИ подсчитали траты «Газпрома» на невостребованные проекты

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ «Газпром» мог потратить на невостребованные проекты как минимум 2,4 трлн руб. К такому выводу пришли «Ведомости», проанализировав расходы нефтегазового гиганта.

Как отмечает газета, еще в прошлом году экспорт компании уменьшился на 40 млрд куб. м. по сравнению с 2008 годом, а внутрироссийские продажи сократились на 90 млрд куб. м. Все это время «Газпром» продолжал инвестировать в добычу и газотранспортные мощности.

Аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров в разговоре с газетой предположил, что «Газпром» допустил ошибку в оценке спроса на газ. При этом он обратил внимание на то, что, принимая решения об увеличении добычи, компания не учитывала одновременное действие различных негативных факторов. Речь идет об изменении правил регулирования европейского рынка, появлении новых поставщиков и конкуренции с независимыми производителями в России, сланцевой революция в США, а также обострении политической ситуации.

«Ведомости» напомнили, что в последнее время Европа стремится к отказу от российского газа, что является причиной убытков компании. Так, Еврокомиссия заблокировала строительство «Южного потока», а «Газпрому» пришлось потратить 56 млрд руб. на выкуп долей в проекте у иностранных партнеров. Кроме того, компания уже заказала трубы для газопровода на сумму €2 млрд (130 млрд руб.).

Нефтегазовый гигант столкнулся с финансовыми трудностями и при строительстве «Турецкого потока», который был инициирован в качестве альтернативы «Южному». Компания расторгнула контракт с итальянской Saipem, которая, в свою очередь, потребовала неустойку. В начале июля «Газпром» остановил строительство «Южного коридора», по которому газ должен был поступать в «Турецкий поток». На эту систему газопроводов уже было потрачено около 300 млрд руб.

В 2011 году компания запустила ветку Сахалин - Хабаровск - Владивосток стоимостью 467 млрд руб. Мощность газопровода достигает 30 млрд куб. м., однако пока поставки не превышают 6 млрд куб. м. По этому же газопроводу планировалось поставлять газ в Китай с проекта «Сахалин-3» или на завод «Владивосток СПГ». При этом от планов по строительству завода, в итоге, отказались, а газ «Сахалина-3» решили направить на другие нужды. Таким образом, газопровод может оказаться не нужен.