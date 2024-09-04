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ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи на фоне снижения цен на нефть к минимальному за девять месяцев уровню.
Энергетика
4 сентября 2024 г. 15:53
ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи

ОПЕК+ обсуждает отсрочку планируемого с октября увеличения нефтедобычи на фоне снижения цен на нефть к минимальному за 9 месяцев уровню.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе, пишет агентство, альянс решил продолжать реализацию плана по увеличению нефтедобычи с октября 2024 года на 180 тыс. баррелей в сутки, но рыночная волатильность из-за закрытия мощностей в Ливии и перспектив слабого спроса на нефть увеличили обеспокоенность внутри группы.

Агентство также отмечает, что "есть предложение отложить повышение", а также, что на данном этапе отсрочка выглядит "весьма возможной".

Один из источников "Интерфакса" сообщил, что дискуссии насчет действий альянса продолжаются и возможны любые варианты.

Кроме официальных квот альянса, действуют добровольные дополнительные добровольные сокращения восьми стран ОПЕК+ - сокращение на 1,65 млн б/с к квотам, объявленное в апреле 2023 года, действует до конца 2025 года.

Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до октября 2024 года, и затем оно постепенно, на ежемесячной основе сворачивается в течение года.

Однако страны-добровольцы (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) подчеркивали, что могут отказаться от наращивания или развернуть его в обратную сторону в зависимости от ситуации на рынке.

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