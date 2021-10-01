СМИ: ОПЕК+ изучит варианты увеличения добычи нефти

ОПЕК+ рассматривает варианты увеличения добычи нефти на фоне роста "черного золота" до максимальных за три года показателей.

ОПЕК+ рассматривает варианты увеличения добычи нефти на фоне роста "черного золота" до максимальных за три года показателей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, скачок нефтяных цен создает давление - потребители требуют увеличения предложения.

"ОПЕК+ рассматривает возможность выхода за рамки существующей сделки по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в ходе встречи на следующей неделе", — пишет агентство со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что ближайшее увеличение объемов добычи может произойти в ноябре.