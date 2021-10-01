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СМИ: ОПЕК+ изучит варианты увеличения добычи нефти

СМИ: ОПЕК+ изучит варианты увеличения добычи нефти ОПЕК+ рассматривает варианты увеличения добычи нефти на фоне роста "черного золота" до максимальных за три года показателей.
Энергетика
1 октября 2021 г. 00:14
СМИ: ОПЕК+ изучит варианты увеличения добычи нефти

ОПЕК+ рассматривает варианты увеличения добычи нефти на фоне роста "черного золота" до максимальных за три года показателей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, скачок нефтяных цен создает давление - потребители требуют увеличения предложения.

"ОПЕК+ рассматривает возможность выхода за рамки существующей сделки по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в ходе встречи на следующей неделе", — пишет агентство со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что ближайшее увеличение объемов добычи может произойти в ноябре.

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