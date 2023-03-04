СМИ: ОАЭ не планируют выходить из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты не намерены покидать Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
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По словам одного из источников агентства, власти ОАЭ на протяжении нескольких лет размышляют над тем, какие альянсы лучше всего отвечают долгосрочным интересам страны, и периодически действительно поднимают вопрос о выходе из ОПЕК. Несмотря на это, в настоящее время ОАЭ не собираются покидать альянс, поскольку минусы такого решения перевешивают плюсы, сказал собеседник агентства.
"Если ОАЭ внезапно выйдут из ОПЕК, это может стать причиной политического разрыва не только с Саудовской Аравией - одним из крупнейших торговых партнеров страны, - но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак", - отмечает Bloomberg.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники, что ОАЭ ведут внутренние дискуссии о возможности выхода из ОПЕК, чтобы нарастить добычу нефти, которую ограничивает Саудовская Аравия.