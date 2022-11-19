СМИ: На европейских НПЗ появился избыток нефти из-за огромных закупок

На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Европы образовался избыток нефти, так как запасов оказалось значительно больше потребностей региона.

На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Европы образовался избыток нефти, так как запасов оказалось значительно больше потребностей региона.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , многие компании в Европе закупились нефтью в ожидании ее возможного дефицита из-за скорого вступления в силу запрета Евросоюза (ЕС) по поставкам топлива из России. Также появились определенные волнения по поводу забастовок НПЗ во Франции.

Источник агентства указал, что сейчас образовалось слишком много запасов нефти. При этом эксперты рынка добавили, что отрицательные ожидания региона не оправдались, так как было заключено множество соглашений по поставкам нефти с Бразилией, Гайаной, Канадой и США.

Аналитики посчитали, что поставки нефти из Латинской Америки в ЕС резко выросли после начала войны в Украине. Если в прошлом году они были на уровне 132 тыс. баррелей в сутки, то в этом уже свыше 313 тыс. баррелей. Также нарастили свои поставки и США, увеличив поставки с 800 тыс. баррелей в сутки до 1,1 млн баррелей.