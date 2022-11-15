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СМИ: Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки нефти из России

СМИ: Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки нефти из России Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре.
Энергетика
15 ноября 2022 г. 02:53
СМИ: Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки нефти из России

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Трейдеры утверждают, что потребители приобрели от пяти до семи партий ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, ВСТО), хотя обычно Россия в среднем экспортирует порядка 30 партий топлива в месяц. Собеседники агентства утверждают, что предприятия Китая оплачивали поставки с более низкой премией, чем две недели назад.

В публикации утверждается, что независимые нефтеперерабатывающие заводы приняли решение застраховать себя от перебоев с поставками топлива из РФ, которые могут произойти после вступления в силу санкционных мер ЕС.

НПЗ нарастили альтернативные поставки нефти из Бразилии и Западной Африки. Предприятия решили это сделать несмотря на то, что топливо из этих регионов продается по более высокой цене.

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