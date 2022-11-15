СМИ: Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки нефти из России

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Трейдеры утверждают, что потребители приобрели от пяти до семи партий ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, ВСТО), хотя обычно Россия в среднем экспортирует порядка 30 партий топлива в месяц. Собеседники агентства утверждают, что предприятия Китая оплачивали поставки с более низкой премией, чем две недели назад.

В публикации утверждается, что независимые нефтеперерабатывающие заводы приняли решение застраховать себя от перебоев с поставками топлива из РФ, которые могут произойти после вступления в силу санкционных мер ЕС.

НПЗ нарастили альтернативные поставки нефти из Бразилии и Западной Африки. Предприятия решили это сделать несмотря на то, что топливо из этих регионов продается по более высокой цене.