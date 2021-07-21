СМИ: Хакеры требуют у Saudi Aramco $50 млн

Хакеры потребовали у саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco выкуп в размере 50 млн долларов США в криптовалюте за удаление корпоративных данных, полученных ими в результате утечки.

Хакеры потребовали у саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco выкуп в размере 50 млн долларов США в криптовалюте за удаление корпоративных данных, полученных ими в результате утечки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press (АP) со ссылкой на компанию.

Saudi Aramco подтвердила, что массив данных принадлежит ей, но находился в доступе у одного из подрядчиков. При этом компания не уточнила, о какой из сотрудничавших с ней фирм идет речь. Сам саудовский нефтегазовый гигант "узнал об утечке ограниченного объема корпоративной информации недавно".

"Мы подтверждаем, что утечка произошла не из-за какой-либо бреши в нашей системе безопасности. Она не повлияла на работоспособность компании. Мы продолжаем поддерживать надежность нашей системы кибербезопасности", - заявили в Aramco.

АP сообщает, что его сотрудникам удалось найти в даркнете сайт с похищенными хакерами данными. Общий объем заявленной там информации составляет порядка одного терабайта. На этой странице хакеры требуют 50 млн долларов США в криптовалюте за полное удаление украденного массива данных. Об ответственных за кражу данных и требование выкупа информация не приводится.