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СМИ: Германии не хватает 11 млрд куб. м СПГ к следующему отопительному сезону

СМИ: Германии не хватает 11 млрд куб. м СПГ к следующему отопительному сезону Германия нуждается в 86 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год, пока контракты обеспечивают лишь 75 млрд куб. м.
Энергетика
12 марта 2023 г. 16:50
СМИ: Германии не хватает 11 млрд куб. м СПГ к следующему отопительному сезону

Германия нуждается в 86 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год, пока контракты обеспечивают лишь 75 млрд куб. м.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild am Sonntag, таким образом ФРГ не хватает 11 млрд куб. м.

Так, соответствующая статистика приводится в письме министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, которое поступило в бюджетный комитет Бундестага.

"Все еще нет ясности, как можно повысить импорт СПГ", - заявил в этой связи представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Марк Хельфрих. От этого, по его словам, зависит, "как Германия преодолеет следующий отопительный сезон".

Хельфрих отметил, что при дефиците СПГ осенью вновь придется экономить энергию. "Для экономики это будет означать сокращение производства", - предположил он.

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Версия на английском языке Germany lacks 11 billion cubic meters of LNG for next heating season

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