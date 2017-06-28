СМИ: "Газпром" уходит с турецкого рынка

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Газпром" может полностью уйти со внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа.

Как сообщает Report, об этом пишет газета "Коммерсант".

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, Газпромбанк завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya.

Promak - совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding, созданное в 2014 году. Газпромбанк владел 40% компании, остальная доля - у партнера. Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив - Bosphorus gas. По словам Медведева, турецкий рынок "непредсказуем" и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов.

Собеседники издания отметили, что важнейшим фактором стали убытки Bosphorus - около ста миллионов евро в 2016 году.

"Газпрому" принадлежит 71% Bosphorus gas. Свою долю компания продаст местной Sen Group, владеющей остальными 29%.

Уход с рынка может усилить переговорную позицию "Газпрома" в спорах по цене на газ.

Тем не менее окончательное решение об уходе "Газпрома" из Турции еще не принято, добавляют источники газеты.