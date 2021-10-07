СМИ: Газ стал дороже нефти впервые за семь лет

Резкий рост стоимости газа привел к тому, что он оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент впервые с 2014 года. При этом никогда в истории газ не держался в цене выше нефти так долго, как в 2021 году.

Резкий рост стоимости газа привел к тому, что он оказался дороже нефти в пересчете на эквивалент впервые с 2014 года. При этом никогда в истории газ не держался в цене выше нефти так долго, как в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного ценового агентства Argus. Это обстоятельство уже заставило некоторые страны перевести часть генерирующих мощностей на жидкое топливо перед предстоящей зимой. Тенденция может усилится в случае холодной зимы.

Стоимость газа в Северо-Восточной Азии поднялась выше нефтяного паритета (условный баррель нефти, содержащий 5,8 млн БТЕ) в июле этого года. В последний раз такое случалось зимой 2014 года, отмечает Argus. Однако тогда газ продержался дороже нефти в пересчете на эквивалент в течение 37 дней в январе-феврале. В этом же году такая ситуация сохранялась на протяжении 62 торговых дней, что является прецедентом, следует из отчета.

Цена газа в Европе, формируемая на хабе TTF в Нидерландах, также взлетела выше нефтяного паритета в конце июля впервые за 10 лет, указывает Argus. "При таких уровнях цен предприятия тепло и электрогенерации предпочтут газу не только уголь, но и мазут, хоть это и не входит в зону предпочтений правительств многих стран в силу экологической повестки", - пишут эксперты агентства. В то же время они отмечают, что в мире осталось не так много станций, технически способных использовать жидкое топливо.

В Азии самые значительные мощности нефтяной генерации у Японии - около 31,6 ГВт. Прошлой зимой на фоне дефицита СПГ японские предприятия были вынуждены задействовать мощности, работающие на мазуте. "Длительное преобладание газовых котировок над нефтяными может и предстоящей зимой увеличить спрос на мазут", - предупреждают в Argus. Увеличили использование мазутной генерации в последние месяцы также Южная Корея, Тайвань, Пакистан, Бангладеш, отмечается в отчете.

Европа располагает примерно 15,9 МВт мазутной генерации, большая часть которой сосредоточена всего в четырех странах континента - Франции, Германии, Швеции и Турции. На Италию приходится около 10% всей мазутной генерации в Европе, но она используется как резервная, на случай перебоев поставок газа.

На фоне низкой заполненности европейских газовых хранилищ стоимость газового фьючерса TTF ускоряет рост в последние недели. Каждый торговый день TTF устанавливает новые исторические максимумы, приближаясь к 2 000 долларов США за тыс. куб. м, хотя год назад еще его стоимость была примерно в 10 раз меньше.