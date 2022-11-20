СМИ: Ежедневные доходы нефтяных танкеров выросли в 4 раза

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, перевозимой морским путем, полностью перекроило карту традиционных маршрутов в сторону Азии. В результате стоимость доставки выросла в четыре раза из-за увеличения километража, а ежедневные доходы супертанке

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, перевозимой морским путем, полностью перекроило карту традиционных маршрутов в сторону Азии. В результате стоимость доставки выросла в четыре раза из-за увеличения километража, а ежедневные доходы супертанкеров достигли рекордного за последние четыре года уровня 99,6 тыс. долларов.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные подразделения крупнейшего в мире судового брокера Clarkson Research Services Ltd.

"Ключевой показатель отрасли, тонно-мили, представляющий собой объем перевезенных грузов, умноженный на пройденное расстояние, увеличится в этом году на 4,3%. Ежедневная прибыль крупнейших в отрасли супертанкеров достигла 99 628 долларов, что в четыре раза превышает средний показатель за последние четыре года на базовом маршруте рынка", — говорится в материале.