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СМИ: Ежедневные доходы нефтяных танкеров выросли в 4 раза

СМИ: Ежедневные доходы нефтяных танкеров выросли в 4 раза Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, перевозимой морским путем, полностью перекроило карту традиционных маршрутов в сторону Азии. В результате стоимость доставки выросла в четыре раза из-за увеличения километража, а ежедневные доходы супертанке
Энергетика
20 ноября 2022 г. 18:03
СМИ: Ежедневные доходы нефтяных танкеров выросли в 4 раза

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, перевозимой морским путем, полностью перекроило карту традиционных маршрутов в сторону Азии. В результате стоимость доставки выросла в четыре раза из-за увеличения километража, а ежедневные доходы супертанкеров достигли рекордного за последние четыре года уровня 99,6 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные подразделения крупнейшего в мире судового брокера Clarkson Research Services Ltd.

"Ключевой показатель отрасли, тонно-мили, представляющий собой объем перевезенных грузов, умноженный на пройденное расстояние, увеличится в этом году на 4,3%. Ежедневная прибыль крупнейших в отрасли супертанкеров достигла 99 628 долларов, что в четыре раза превышает средний показатель за последние четыре года на базовом маршруте рынка", — говорится в материале.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Neft tankerlərinin gündəlik gəlirləri dörd dəfə çoxalıb

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