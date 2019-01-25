СМИ: Европа стала крупнейшим импортером СПГ США

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Европа этой зимой стала основным покупателем американского сжиженного природного газа (СПГ) после почти пятикратного увеличения продаж на этот континент, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, Европа в этот зимний сезон купила больше американского газа, чем Южная Корея и Мексика. Поставки СПГ из США в Европу достигли 3,23 миллиона тонн с октября по январь, против 0,7 миллиона тонн в этот же период в прошлом году.

Таким образом, США в настоящее время уступают по объему поставок газа на европейский континент только Катару - крупнейшему в мире производителю СПГ.