СМИ: Энергетический кризис ведет к расколу США и ЕС

Американские энергетические компании «используют войну, чтобы разбогатеть», в то время как Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами из-за энергетического кризиса.

Американские энергетические компании "используют войну, чтобы разбогатеть", в то время как Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами из-за энергетического кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

"Энергетические компании США используют войну, чтобы разбогатеть, а высокие цены напрямую бьют по экономике ЕС, повышая затраты для производственных отраслей", - считает директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.

По его словам, в дальнейшем все большее число производств будут перемещаться из европейского региона в Азию и Америку, что приведет к "опустошению" Европы. Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе на жизни европейцев повлияют ослабление национальной мощи и высокие долги, притом, что в настоящий момент изменения в жизни обычных людей там не наблюдаются.

Также, с точки зрения директора департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, крупнейшие в экономическом плане государства Евросоюза с недоверием относятся не только к России, но и к США, так как американская гегемония "идет на убыль". Евросоюз, как уточняет Хунцзянь, по этой причине стремится диверсифицировать поставки энергоресурсов с помощью стран Африки и Ближнего Востока.