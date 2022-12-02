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СМИ: Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США и Китай резко сократился в ноябре

СМИ: Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США и Китай резко сократился в ноябре Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай в ноябре резко сократился по сравнению с прошлым месяцем.
Энергетика
2 декабря 2022 г. 03:22
СМИ: Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США и Китай резко сократился в ноябре

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай в ноябре резко сократился по сравнению с прошлым месяцем.

Как передает Report, к такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные трекинга морских судов.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США снизился по сравнению с октябрем на 304 б/с - до 83 тыс. б/с. Это самый низкий показатель с 2017 года, когда агентство начало отслеживать данные о морских перевозках нефти. При этом Bloomberg отмечает, что ноябрьские значения могут вырасти, поскольку перевозящие около 18 млн баррелей саудовской нефти суда, которые были загружены в прошлом месяце, до сих пор не сообщили о своих конечных пунктах назначения.

Объем поставок в Китай в ноябре составил 1,6 млн б/с, что на 300 тыс. б/с меньше, чем в прошлом месяце. Последний раз аналогичные значения Bloomberg фиксировал в 2020 году.

Агентство отмечает, что наблюдаемые в ноябре объемы экспорта нефти "исключительно малы", особенно если учесть, что в сентябре поставки из королевства в США достигли 667 тыс. б/с - самого высокого показателя за последние два года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Səudiyyə Ərəbistanının ABŞ və Çinə neft ixracı noyabr ayında kəskin azalıb”

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