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    Экспорт нефти из Ирана в марте составит 1,5 млн. баррелей в день

    Ежедневные продажи углеводородов за рубеж достигнут 2 млн. баррелей

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Экспорт нефти из Ирана в марте 2016 года составит 1,5 млн. баррелей в день. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об  этом заявил первый вице-президент республики Эсхак Джахангири.

    "Сегодня наш экспорт нефти достиг 1,3 млн. баррелей в сутки, а в марте он составит уже 1,5 млн.", - приводит слова иранского чиновника телеканал Пресс-ТВ.

    Джахангири также подтвердил, что уже в следующем иранском году, который начнется 21 марта, ежедневные продажи углеводородов за рубеж достигнут 2 млн. баррелей.

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