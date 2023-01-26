СМИ: Четырехстороннее энергосоглашение с Азербайджаном - шанс для Европы стать энергонезависимой

Соглашение, подписанное между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией по развитию и передаче «зеленой энергии» является прекрасной возможностью для Европы, которой "необходимо воспользоваться".

Соглашение, подписанное между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией по развитию и передаче "зеленой энергии" является прекрасной возможностью для Европы, которой необходимо воспользоваться.

Как передает Report, об этом говорится в статье Modern Diplomacy.

В статье отмечается, что Европе следует как можно скорее перейти на экологически чистые источники энергии, что позволит стать энергонезависимой и удовлетворить свои энергетические потребности, полагаясь на лучших стратегических партнеров, таких как Азербайджан.

Таким образом, расширив проект упомянутого соглашения, который подразумевает проведение черноморского подводного электрического кабеля, Азербайджан может снабжать зеленой энергией не только Венгрию и Румынию, но и другие европейские страны.

Согласно статье, расширить необходимую инфраструктуру Азербайджану может также помочь Израиль.

"Учитывая экологические условия, существующие в Азербайджане, который имеет широкий доступ как к солнечной, так и к ветровой энергии, при технической помощи Израиля Азербайджан может транспортировать зеленую энергию по всей Европе, тем самым помогая положить конец энергетическому кризису на континенте", - отмечается в статье.

Напомним, "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" было подписано в Бухаресте 17 декабря.