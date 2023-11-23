СМИ: Цены на нефть могут вырасти из-за переноса заседания ОПЕК+

Перенос встречи представителей стран ОПЕК+ с 26 ноября на 30 ноября грозит нефтяному рынку шоковой волатильностью.

Перенос встречи представителей стран ОПЕК+ с 26 ноября на 30 ноября грозит нефтяному рынку шоковой волатильностью.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Изначально встреча была назначена на 26 ноября, что было удобно держателям нефтяных опционов на нефть марки Brent с поставкой в январе, срок которых истекает 27 ноября. Общий объем нефти по этим опционам оценивается в миллионы баррелей.

Но перенос заседания стран на 30 ноября не позволит теперь держателям данных опционов действовать исходя из решения ОПЕК+. Это решение теперь будет влиять на другие контракты, заключенные на другой месяц.

Поэтому владельцы опционов с датой погашения 27 ноября будут вынуждены идти на рискованные шаги, что может вызвать большую. Волатильность на глобальном биржевом рынке нефти.

На данный момент в обращении находится около 646 млн баррелей январских опционов на нефть марки Brent. Из этого объема только небольшая часть будет близка к текущему уровню цен и, следовательно, есть риск значительного изменения в стоимости подавляющего числа контрактов. Кроме того, в США истекает почти 11 тыс. контрактов на дизельное топливо и несколько сотен контрактов на бензин.

Опционы - один из самых популярных способов захеджировать риски от излишнего колебания цен на нефть для трейдеров. Это более дешевая и менее рискованная альтернатива нефтяным фьючерсам.