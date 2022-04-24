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СМИ: Британия намерена открыть первую за 30 лет угольную шахту

СМИ: Британия намерена открыть первую за 30 лет угольную шахту Правительство Великобритании собирается впервые за последние 30 лет начать добычу угля на новой шахте для снижения зависимости от российских энергоресурсов.
Энергетика
24 апреля 2022 г. 06:28
СМИ: Британия намерена открыть первую за 30 лет угольную шахту

Правительство Великобритании собирается впервые за последние 30 лет начать добычу угля на новой шахте для снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

По их сведениям, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступает за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Англии. В кабмине убеждены, что данное предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Муниципальные власти выдали разрешение на строительство такого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, однако после критики со стороны оппозиции и защитников окружающей среды правительство Великобритании инициировало новую проверку целесообразности указанного проекта. Премьер-министр Борис Джонсон на прошедшей в ноябре прошлого года 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил, что не поддерживает строительство новых шахт. По оценке издания, события на Украине могли вынудить главу правительства пересмотреть его позицию.

Газета указала, что на шахте в Уайтхейвене планируется добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого в королевство до недавнего времени приходилось на Россию. Ранее работающее в Великобритании подразделение индийской компании Tata Steel и йоркширская фирма British Steel, принадлежащая китайской Jingye Group, объявили о прекращении закупок коксующегося угля в РФ и перешли на поставщиков из Уэльса, США и Канады, добавила Daily Telegraph. 6 апреля МИД Великобритании проинформировал о планах отказа от импорта российского угля к концу текущего года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Britaniya son 30 ildə ilk kömür mədənini açmağa hazırlaşır"

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