СМИ: Белый дом одобрил проект разработки крупного месторождения нефти на Аляске

Старшие советники президента США Джо Байдена одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски.

Старшие советники президента США Джо Байдена одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно плану проекта, корпорации ConocoPhillips разрешат бурить в трех местах на месторождении Уиллоу. Такое решение позволит добывать около 600 млн баррелей нефти, однако приведет к выбросам углекислого газа объемами около 280 млн тонн, что противоречит политике перехода к так называемой чистой энергетике нынешнего президента США. Этот проект также вызвал широкую критику со стороны активистов-экологов, настаивающих на том, что бурение на Аляске станет климатической катастрофой.

Проект бурения оценивается в $8 млрд, что делает его одним из крупнейших проектов США в этой сфере. По прогнозам, которые передает агентство, в результате бурения скважин будет добываться до 180 тыс. баррелей в сутки или 1,6% от всей текущей добычи в США.

Решение должно быть обнародовано министерством внутренних дел страны на следующей неделе.