СМИ: У Баку есть исторический шанс распространить свое влияние как на восток, так и на запад

С визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину 13 апреля, Азербайджан приобрел еще одного стратегического партнера в Европе

С визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину 13 апреля, официальный Баку приобрел еще одного стратегического партнера в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в статье Фонда Джеймстауна (The Jamestown Foundation).

В статье отмечается, что в последние годы азербайджано-боснийские отношения активизировались: Азербайджан направил гуманитарную помощь в Боснию во время пандемии и открыл посольство в Сараево в 2021 году.

"Война в Украине значительно повысила актуальность альтернативных источников энергии и транспортных маршрутов между Азией и Европой. Таким образом, хотя Азербайджан не обладает достаточным объемом газа для полной замены российского по всей Европе, он играет решающую роль в этом для отдельных западных стран", - отмечается в аналитике фонда.

Поскольку ЕС заинтересован в обеспечении и поддержании стабильности и безопасности на континенте, он придает большое значение роли Азербайджана в обеспечении энергоносителями Балкан и Италии, о чем, в том числе, свидетельствует визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку в 2022 году.

Отмечается, что в настоящее время Азербайджан довольно тесно сотрудничает с Болгарией и Грецией на Балканах. В конце 2022 года было объявлено, что с начала коммерческой эксплуатации Трансадриатического трубопровода (TAP) в 2020-ом году было безопасно транспортировано более 18 млрд кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию.

В свою очередь, Болгария, у которой есть контракт с Азербайджаном на поставку 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год, хочет увеличить эти объемы.

Помимо этого, существует огромный потенциал для других проектов, включая строительство газового интерконнектора Румыния-Сербия. Северная Македония неоднократно выражала свою заинтересованность в импорте азербайджанского газа. Более того, Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который в настоящее время находится на стадии строительства, создаст возможность транспортировать азербайджанский газ в Центральную Европу из Албании в Хорватию через Черногорию и Боснию-Герцеговину.

Таким образом, на фоне геополитических событий в Евразии у Азербайджана есть исторический шанс распространить свое влияние на Кавказе и в регионе Каспийского моря как на восток (Центральная Азия), так и на запад (Балканы).

С созданием Южного газового коридора и его балканского сегмента TAP, Азербайджану суждено играть более активную роль в регионе и стать потенциальным центром транспортировки важнейших энергетических ресурсов на Балканы и за их пределы.

"Увеличение поставок энергоносителей в Европу и дальнейшее развитие важнейших транспортных проектов (Средний коридор) только повысят возможности Баку", - отмечается в статье.