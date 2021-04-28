Сменился глава Минэнерго Украины

Юрий Витренко возглавил правление НАК "Нафтогаз Украины"

Кабинет министров Украины на внеочередном закрытом заседании в среду, 28 апреля, уволил Юрия Витренко с должности первого заместителя министра - исполняющего обязанности министра энергетики.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующие распоряжения Кабмина обнародованы на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением Кабмин назначил и.о. главы Минэнерго заместителя министра Юрия Бойко.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко, а также переназначил Наблюдательный совет компании.

В то же время Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики. Голосование за его назначение состоится на внеочередном заседании парламента завтра, 29 апреля.