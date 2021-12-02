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Сменился генеральный директор SOCAR Petroleum

Сменился генеральный директор SOCAR Petroleum Назначен новый генеральный директор Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ЗАО SOCAR Petroleum, занимающейся оптовой и розничной продажей нефти и нефтепродуктов в стране.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 14:30
Сменился генеральный директор SOCAR Petroleum
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Назначен новый генеральный директор ЗАО SOCAR Petroleum, занимающейся оптовой и розничной продажей нефти и нефтепродуктов в стране.

Как сообщает Report, эта должность была поручена Ровшану Имран оглу Гасанову. Он сменил на этом посту Тогрула Джавад оглу Сеидова.

В ЗАО SOCAR Petroleum подтвердили Report данную информацию.

Отметим, что Ровшан Гасанов занимал должность директора нефтеперерабатывающего завода “Азернефтъяг”.

Напомним, что ЗАО SOCAR Petroleum было создано в 2008 году . Первая заправка компании открыта 7 мая 2010 года. Компания имеет 39 заправочных станций и 11 терминалов хранения нефтепродуктов, 1 терминал компримированного природного газа и 9 станций CNG. В SOCAR Petroleum работают более 2 000 человек.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Petroleum”un baş direktoru dəyişib

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