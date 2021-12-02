Сменился генеральный директор SOCAR Petroleum

Назначен новый генеральный директор Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ЗАО SOCAR Petroleum, занимающейся оптовой и розничной продажей нефти и нефтепродуктов в стране.

Назначен новый генеральный директор ЗАО SOCAR Petroleum, занимающейся оптовой и розничной продажей нефти и нефтепродуктов в стране.

Как сообщает Report, эта должность была поручена Ровшану Имран оглу Гасанову. Он сменил на этом посту Тогрула Джавад оглу Сеидова.

В ЗАО SOCAR Petroleum подтвердили Report данную информацию.

Отметим, что Ровшан Гасанов занимал должность директора нефтеперерабатывающего завода “Азернефтъяг”.

Напомним, что ЗАО SOCAR Petroleum было создано в 2008 году . Первая заправка компании открыта 7 мая 2010 года. Компания имеет 39 заправочных станций и 11 терминалов хранения нефтепродуктов, 1 терминал компримированного природного газа и 9 станций CNG. В SOCAR Petroleum работают более 2 000 человек.