Сменился генеральный секретарь ОПЕК

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в должность генерального секретаря ОПЕК вступает представитель Нигерии Мухаммед Баркиндо.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на этом посту он сменил ливийца Абдаллу Салема аль-Бадри.

На пост генерального секретаря организации М.Баркиндо был избран 2 июня 2016 года на 169-й сессии конференции ОПЕК.

Мухаммед Баркиндо родился в 1959 году в Нигерии. В 1986 году он был включен в состав делегации Нигерии при ОПЕК, в 1993-2008 гг. был представителем Нигерии в ОПЕК. Также работал в Экономической комиссии ОПЕК. В 2006-2007 гг. исполнял обязанности генерального секретаря ОПЕК.

Параллельно с деятельностью в ОПЕК с 1993 г. работал в Нигерийской национальной нефтяной корпорации (НННК, Nigerian National Petroleum Corporation). В 2009-2010 гг. возглавлял НННК.