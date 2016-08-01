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    Сменился генеральный секретарь ОПЕК

    ОПЕК будет руководить представитель Нигерии

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в должность генерального секретаря ОПЕК вступает представитель Нигерии Мухаммед Баркиндо.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на этом посту он сменил ливийца Абдаллу Салема аль-Бадри.

    На пост генерального секретаря организации М.Баркиндо был избран 2 июня 2016 года на 169-й сессии конференции ОПЕК.

    Мухаммед Баркиндо родился в 1959 году в Нигерии. В 1986 году он был включен в состав делегации Нигерии при ОПЕК, в 1993-2008 гг. был представителем Нигерии в ОПЕК. Также работал в Экономической комиссии ОПЕК. В 2006-2007 гг. исполнял обязанности генерального секретаря ОПЕК.

    Параллельно с деятельностью в ОПЕК с 1993 г. работал в Нигерийской национальной нефтяной корпорации (НННК, Nigerian National Petroleum Corporation). В 2009-2010 гг. возглавлял НННК.

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