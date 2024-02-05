Сменилось руководство трубопроводного предприятия, акционером которого является SOCAR

Председателем Правления Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа", акционером которого является SOCAR, назначена Божена Книпфельберг как представитель компании PERN S.A.

Председателем Правления Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа", акционером которого является SOCAR, назначена Божена Книпфельберг как представитель компании PERN S.A.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, она сменила на этом посту Павла Высоцкого, который был назначен в январе текущего года.

Заместитель вице-президента SOCAR по маркетингу и экономическим операциям Виталий Бейлярбеков, который до этого времени являлся председателем Правления общества, продолжает работу в Правлении ООО МТП "Сарматиа" в качестве члена Правления.

МТП "Сарматиа" создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn. Участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, 120 километров из которых будут построены на территории Украины, а 257 километров - Польши.