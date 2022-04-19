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Словакия может в 10 раз увеличить добычу природного газа

Словакия может в 10 раз увеличить добычу природного газа Словакия может в 10 раз увеличить добычу природного газа на своей территории и таким образом обеспечить на 10% покрытие нужд национальных потребителей в этом виде энергетического сырья.
Энергетика
19 апреля 2022 г. 14:51
Словакия может в 10 раз увеличить добычу природного газа

Словакия может в 10 раз увеличить добычу природного газа на своей территории и таким образом обеспечить на 10% покрытие нужд национальных потребителей в этом виде энергетического сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сайт братиславской газеты "Правда".

В данный момент словацкие потребности в природном газе на 85-87% обеспечивают поставки из России. Добыча этого вида энергетического сырья в республике покрывает лишь один процент от потребности в нем. Ежегодно страна потребляет примерно 5 млрд кубометров газа.

В Словакии в прошлом году было добыто примерно 50 млн кубометров газа.

Словацкие подземные хранилища газа, по информации газеты, в данный момент заполнены на 20%.

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Версия на английском языке Slovakia may increase natural gas extraction tenfold

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