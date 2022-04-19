Словакия может в 10 раз увеличить добычу природного газа на своей территории и таким образом обеспечить на 10% покрытие нужд национальных потребителей в этом виде энергетического сырья.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сайт братиславской газеты "Правда".
В данный момент словацкие потребности в природном газе на 85-87% обеспечивают поставки из России. Добыча этого вида энергетического сырья в республике покрывает лишь один процент от потребности в нем. Ежегодно страна потребляет примерно 5 млрд кубометров газа.
В Словакии в прошлом году было добыто примерно 50 млн кубометров газа.
Словацкие подземные хранилища газа, по информации газеты, в данный момент заполнены на 20%.