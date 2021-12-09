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Следующий нефтяной конгресс запланирован на 2023 год в Канаде

Следующий нефтяной конгресс запланирован на 2023 год в Канаде Следующий, 24-й Мировой нефтяной конгресс, одно из крупнейших и наиболее представительных мероприятий нефтегазовой отрасли, пройдет в 2023 году в канадском городе Калгари и примет наибольшее число участников за все время проведения.
Энергетика
9 декабря 2021 г. 06:52
Следующий нефтяной конгресс запланирован на 2023 год в Канаде

Следующий, 24-й Мировой нефтяной конгресс, одно из крупнейших и наиболее представительных мероприятий нефтегазовой отрасли, пройдет в 2023 году в канадском городе Калгари и примет наибольшее число участников за все время проведения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Двадцать четвертый конгресс пройдет в Калгари, провинция Альберта. Он состоится 17-21 сентября", - заявили собеседники. Они добавили, что ключевыми темами на повестке предстоящего мероприятия станут "глобальный энергетический переход и путь к достижению нулевых углеродных выбросов".

В свою очередь, мэр Калгари Джиоти Гондек пообещала, что 24-й нефтяной конгресс станет крупнейшим мероприятием отрасли, на котором соберется наибольшее число лидеров энергетических компаний, политиков и профильных экспертов.

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