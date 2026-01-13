Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 февраля
Энергетика
- 13 января, 2026
- 18:03
Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 февраля.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Новость дополняется...
Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 февраля
