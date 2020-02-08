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Оглашены потери Ливии от снижения нефтедобычи

Сколько потеряла Ливия от снижения нефтедобычи?

В Ливии уровень нефтедобычи уменьшился до 18,5 тысяч баррелей за сутки. 

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила в своем Twitter.

Отмечается, что причиной таких показателей стала блокада нефтяных терминалов, к снятию которой призывает компания.

"Это позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны", — говорится в сообщении.

По некоторым данным, в результате NOC уже потеряла более одного миллиарда долларов США.

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