Оглашены потери Ливии от снижения нефтедобычи

В Ливии уровень нефтедобычи уменьшился до 18,5 тысяч баррелей за сутки.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила в своем Twitter.

Отмечается, что причиной таких показателей стала блокада нефтяных терминалов, к снятию которой призывает компания.

"Это позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны", — говорится в сообщении.

По некоторым данным, в результате NOC уже потеряла более одного миллиарда долларов США.