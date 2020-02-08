Оглашены потери Ливии от снижения нефтедобычи

В Ливии уровень нефтедобычи уменьшился до 18,5 тысяч баррелей за сутки.
Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила в своем Twitter.
Отмечается, что причиной таких показателей стала блокада нефтяных терминалов, к снятию которой призывает компания.
"Это позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны", — говорится в сообщении.
По некоторым данным, в результате NOC уже потеряла более одного миллиарда долларов США.