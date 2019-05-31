Украина подсчитала потери от остановки транзита российского газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил в эфире телеканала «1+1», что вопрос транзита российского газа через Украину в 2020 году остается нерешенным.

Об этом передает Report со ссылкой на газета.ru.

Он подчеркнул, что такая ситуация является «вызовом» для украинских властей.

«Мы теряем [в год] около 3 млрд долларов доходов от транзита [российского] газа», — сказал Данилюк.

Секретарь Совбеза добавил, что вопрос транзита российского газа также является «геополитическим», так как в случае его остановки страна «становится объектом, а не субъектом».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал ненужность Украины для транзита российского газа. "Россия сможет доставлять свой газ в другие страны даже в случае, если трубопровод «Северный поток — 2» не будет построен. По нашим расчетам российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит», — сказал А. Коболев.

Он также выразил мнение, что вероятность «полной остановки» транзита российского газа через Украину 1 января 2020 года является «достаточно высокой».

По мнению Коболева, этот сценарий может привести к «политическому кризису». Для преодоления негативных последствий такого развития событий он предложил нарастить объемы топлива в украинских газовых хранилищах.