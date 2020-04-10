Назван объем добычи нефти в РФ и Саудовской Аравии в рамках новой сделки ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.

Согласно заявлению, ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. "Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, для них базовый уровень одинаковый - 11 миллионов баррелей в сутки", - говорится в коммюнике.Минэнерго Азербайджана ранее сообщило, что на первом этапе (в мае-июне) предполагается сокращение добычи нефти на 23% от базового уровня стран, на втором (июль-декабрь) - на 18%, на третьем (январь 2021 - апрель 2022 года) - на 14%. Таким образом, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки, 9,02 миллиона и 9,46 миллиона на каждом из этапов соответственно.

В коммюнике также отмечается, что для мониторинга сделки продолжат существовать министерский и технический комитеты. А следующая общая встреча альянса планируется на 10 июня - также в формате видеоконференции, как и нынешнее заседание. Кроме того, подчеркивается, что контроль добычи стран будет осуществляться именно по показателям нефти на основе вторичных источников. Ранее Минэнерго Азербайджана заявило, что в новом соглашении не будет учитываться конденсат при сокращении добычи.Помимо этого, заявление содержит призыв к другим крупнейшим производителям нефти внести свой вклад в усилия по стабилизации рынка."Вышеперечисленное было принято всеми странами ОПЕК и не ОПЕК, участвующими в декларации о сотрудничестве, за исключением Мексики, и, как результат, возможно в случае согласия Мексики", - говорится в коммюнике.Альянс намерен в пятницу продолжить обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку.