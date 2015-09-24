Скидка на газ для Украины составит примерно $20 за тысячу кубометров

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Российская сторона получила формальные запросы на предоставление скидки на газ для Украины на четвертый квартал 2015 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Ее размер может составить около $20 на тысячу кубометров, информирует «Report» со ссылкой на Интерфакс.

"К нам, в министерство обратилась только Еврокомиссия. "Нафтогаз" обратился в "Газпром". У нас есть только обращение Еврокомиссии", - сказал Новак. Он не уточнил, какой размер скидки просят ЕК и "Нафтогаз".

Ранее сообщалось, что контрактная цена на российский газ для Украины без скидки на четвертый квартал просчитана предварительно в размере $252 за тысячу кубометров. А размер скидки (пока официально не объявлен), может составить, по мнению Новака, порядка $20 на тысячу кубометров.

Текущая скидка на газ для Украины действует до конца сентября: "Третий квартал еще не закончился и у нас есть время, чтобы принять решение, что бы правительство рассмотрело и приняло соответствующее решение. Надеюсь, что это будет в ближайшее время". – отметил Новак.

"Мы договорились, что скидка будет устанавливаться ежеквартально, то есть не на весь зимний период, а на отдельно четвертый квартал и отдельно первый. Ближайшее постановление будет касаться скидки только по четвертому кварталу", - добавил российский чиновник.

Россия предоставила Украине на третий квартал скидку за счет таможенной пошлины не на все 30% таможенной стоимости, а лишь на $40. Украинская сторона заявила, что ожидала более низкой цены для себя и отказалась от закупок российского газа с 1 июля.

Новак выразил надежду, что "зимний пакет" по газу для Украины будет подписан в пятницу, когда состоится трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Брюсселя. Поставки газа могут начаться, как только поступят деньги.

"Для того, чтобы пройти нормально зиму, наши коллеги должны уже сейчас оплатить объем не менее $500 млн, чтобы успеть к 15 октября закачать 2 млрд кубометров газа. Если этого не будет сделано, газа будет недостаточно. Фактически, если завтра будут достигнуты окончательные договоренности, документ будет подписан, я уверен, он будет исполнятся. Поставки газа могут начаться с момента поступления денег, это может произойти и раньше 1 октября",- сказал министр.