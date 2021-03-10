Сиярто: Венгрия будет получать газ по ЮГК из Азербайджана и Туркменистана

Венгерская сторона должна завершить строительство недостающего участка трубопровода, по которому будет транспортироваться азербайджанский газ

Доступ Венгрии к "Южному газовому коридору" (ЮГК) станет возможным через интерконнектор (IGB) между Грецией и Болгарией, а также трубопровод между Венгрией и Сербией, строительство которого будет завершено к концу 2021 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Венгрия заинтересована в получении газа из Азербайджана по этому маршруту: "Азербайджан работает над тем, чтобы увеличить добычу природного газа, и с середины десятилетия, но, скорее всего, начиная с 2023-2024 годов, будет легче получать газ в больших объемах".

Министр добавил, что переговоры между венгерской энергетической компанией MVM и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) ведутся до того, как объемы добычи в Азербайджане будут соответствовать таким закупкам. Он отметил, что для этого венгерская сторона должна завершить строительство недостающего участка трубопровода, по которому будет транспортироваться азербайджанский газ.

Коснувшись меморандума о взаимопонимании между Туркменистаном и Азербайджаном по транспортировке природного газа в Европу, Сиярто отметил, что этот шаг станет большим прорывом для Венгрии: "Потому что по "Южному газовому коридору" Венгрия сможет получать газ не только из Азербайджана, но и из Туркменистана".

Отметим, что Tрансадриатический газопровод (ТAP) транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

В первый день с начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP (31 декабря 2020 года) транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).