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Сиярто: Поставки газа из Азербайджана в Венгрию составят несколько миллиардов кубометров

Сиярто: Поставки газа из Азербайджана в Венгрию составят несколько миллиардов кубометров Первые 100 млн кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года.
Энергетика
24 мая 2023 г. 17:02
Сиярто: Поставки газа из Азербайджана в Венгрию составят несколько миллиардов кубометров

Первые 100 млн кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, в дальнейшем объемы поставок, согласно долгосрочному договору, увеличатся.

"Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху - в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию. В текущем году поступят 100 млн кубометров. Это не много с точки зрения годового венгерского потребления - приблизительно 1,5% - но это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов кубометров газа", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

Отметим, что ранее он заявлял о том, что страна заинтересована в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана по интерконнектору между Сербией и Болгарией после завершения его строительства.

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Версия на английском языке Szijjártó: Volume of gas supplies from Azerbaijan to Hungary to amount to 1B cubic meters
Версия на азербайджанском языке Siyarto: “Azərbaycandan Macarıstana qaz tədarükünün həcmi bir neçə milyard kubmetr təşkil edəcək”

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