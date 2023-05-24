Сиярто: Поставки газа из Азербайджана в Венгрию составят несколько миллиардов кубометров

Первые 100 млн кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года.

Первые 100 млн кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, в дальнейшем объемы поставок, согласно долгосрочному договору, увеличатся.

"Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху - в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию. В текущем году поступят 100 млн кубометров. Это не много с точки зрения годового венгерского потребления - приблизительно 1,5% - но это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов кубометров газа", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

Отметим, что ранее он заявлял о том, что страна заинтересована в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана по интерконнектору между Сербией и Болгарией после завершения его строительства.