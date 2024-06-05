О нас

Сийярто: Доля в "Шахдениз" позволит Венгрии стать собственником части газа с этого месторождения

Сийярто: Доля в "Шахдениз" позволит Венгрии стать собственником части газа с этого месторождения Венгерская компания MOL приобретет долю в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз".
Энергетика
5 июня 2024 г. 13:53
Сийярто: Доля в Шахдениз позволит Венгрии стать собственником части газа с этого месторождения

Венгерская компания MOL приобретает долю в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Это для Венгрии является очень важным соглашением. Мы сами станем собственниками части газа, и это гарантирует нам энергобезопасность. Благодарим правительство Азербайджана за эту возможность", - отметил он.

Министр отметил, что теперь сотрудничество в энергетике между странами вступает на новый, более высокий уровень.

По словам Сийярто, MOL также подписали рамочное соглашение с SOCAR о поставках в Европу сжиженного газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “Şahdəniz”dəki pay Macarıstana bu yataqdan qazın bir hissəsinin sahibi olmağa imkan verəcək"

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19
Сильный ветер в Гарадагском районе Баку опрокинул автомобиль
Сильный ветер в Гарадагском районе Баку опрокинул автомобиль
2 июня 2024 г. 05:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi