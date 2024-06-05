Сийярто: Доля в "Шахдениз" позволит Венгрии стать собственником части газа с этого месторождения

Венгерская компания MOL приобретет долю в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз".

Венгерская компания MOL приобретает долю в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Это для Венгрии является очень важным соглашением. Мы сами станем собственниками части газа, и это гарантирует нам энергобезопасность. Благодарим правительство Азербайджана за эту возможность", - отметил он.

Министр отметил, что теперь сотрудничество в энергетике между странами вступает на новый, более высокий уровень.

По словам Сийярто, MOL также подписали рамочное соглашение с SOCAR о поставках в Европу сжиженного газа.