S&P: Ситуация в Венесуэле может повлиять на цену нефти в долгосрочной перспективе

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Ситуация с властью в Венесуэле может повлиять на цены на мировом рынке нефти в долгосрочной перспективе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал группы "Корпоративные рейтинги" международного рейтингового агентства S&P Александр Грязнов.

"Смена руководства в Венесуэле может в долгосрочной перспективе повилять на цены (на нефть — ред.). Нормализация отношений с крупнейшими экономиками, прежде всего США, приведет к притоку денег и технологий в страну, которые необходимы для разработки месторождений. Это дополнительные объёмы, которые будут влиять на цену. Но это в долгосрочной перспективе", — считает Грязнов.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.