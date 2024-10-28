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Системы теплоснабжения города Шуша готовы к осенне-зимнему сезону

Системы теплоснабжения города Шуша готовы к осенне-зимнему сезону 14:04
Энергетика
28 октября 2024 г. 14:21
Системы теплоснабжения города Шуша готовы к осенне-зимнему сезону

В городе Шуша проводятся мероприятия с целью эффективного функционирования систем отопления и теплоснабжения.

Об этом Report сообщили в ОАО ”Азеристиликтеджхизат".

В обществе отметили, что 7 котельных мощностью 8 110 кВтч, находящихся на балансе учреждения, приведены в полную готовность в рамках работ, проводимых в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

Поскольку Шуша входит в список горных районов, подачу теплоснабжения в городе планируется начать с 1 ноября. Особое внимание уделяется повышению профессионального уровня работников для обеспечения качественного обслуживания в зимние месяцы. В течение этого сезона около 20 административных и социальных зданий будут обеспечены отоплением и горячей водой. В котельных осуществлена проверка оборудования тепловых сетей, тепловых линий, контрольно-измерительных приборов, проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa 2024-2025-ci illər payız-qış mövsümünə hazırdır

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