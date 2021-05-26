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Системы освещения Signify могут быть применены на предприятиях SOCAR

Системы освещения Signify могут быть применены на предприятиях SOCAR Компания Signify (прежнее название Philips Lighting), считается одной из ведущих мировых компаний в области освещения городов
Энергетика
26 мая 2021 г. 16:55
Системы освещения Signify могут быть применены на предприятиях SOCAR

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял генерального директора Signify Эрика Рондолата и других представителей руководства компании, сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Рондолата подчеркнул, что Signify специализируется на новых технологиях освещения, системы освещения на основе светодиодных технологий компании более устойчивы и экономичны, а также более эффективно управляются.

На встрече было предложено продолжить переговоры, чтобы изучить возможности применения систем освещения, предлагаемых компанией Signify, на перерабатывающих заводах и других предприятиях SOCAR и определить их эффективность.

Отметим, что компания Signify (прежнее название Philips Lighting), считается одной из ведущих мировых компаний в области освещения городов. В то же время Signify уже более 20 лет занимается технологиями освещения для сельского хозяйства.

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Версия на английском языке ФотоSignify lighting systems can be applied at SOCAR enterprises
Версия на азербайджанском языке Фото“Signify”nin işıqlandırma sistemləri SOCAR-ın müəssisələrində tətbiq edilə bilər

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