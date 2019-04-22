Ираку понадобится не менее года для замены иранского газа, в случае прекращения его поставок система электроэнергетики страны потеряет 2800 МВт мощностей.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики Ирака Масааб аль-Мударрис.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая."У нас сейчас нет альтернативы иранскому газу. Если мы захотим найти другой вариант, то понадобится от одного до четырех лет", - заявил чиновник на полях выставки министерства.По его словам, Иран поставляет сейчас 28 миллионов кубических метров газа в сутки, а летом поставки вырастут до 35 миллионов.

"Если прекратятся поставки иранского газа, система электроэнергетики Ирака потеряет около 2800 мегаватт", - пояснил аль-Мударрис.