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Ираку понадобится не менее года для замены иранского газа

Система электроэнергетики Ирака может потерять 2800 МВт мощностей
Для поиска альтернативы иранскому газу понадобится от одного до четырех лет

Ираку понадобится не менее года для замены иранского газа, в случае прекращения его поставок система электроэнергетики страны потеряет 2800 МВт мощностей.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики Ирака Масааб аль-Мударрис.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая."У нас сейчас нет альтернативы иранскому газу. Если мы захотим найти другой вариант, то понадобится от одного до четырех лет", - заявил чиновник на полях выставки министерства.По его словам, Иран поставляет сейчас 28 миллионов кубических метров газа в сутки, а летом поставки вырастут до 35 миллионов.
"Если прекратятся поставки иранского газа, система электроэнергетики Ирака потеряет около 2800 мегаватт", - пояснил аль-Мударрис.

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