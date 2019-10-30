Сирия восстановила большую часть возвращенных нефтяных месторождений

Министерству нефти Сирии удалось ввести в строй все нефтяные месторождения, возвращенные под контроль Дамаска в ходе последних операций сирийской армии по освобождению территорий.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента планирования и международного сотрудничества министерства нефти Сирии Мухаммад Джеруди.

По его словам, сейчас уровень ежедневной добычи нефти в САР составляет порядка 24 тысяч баррелей.

"Во время недавнего освобождения территорий выявлены многие месторождения, которые были разрушены. Часть их уже восстановлены", - заявил Джеруди.

Чиновник пояснил, что план восстановления месторождений разделен на три этапа. Первый заключается в "экстренных" мерах, призванных немедленно ввести в строй месторождение. По словам Джеруди, во всех освобожденных регионах данный этап уже реализован.

Второй этап подразумевает меры по восстановлению добычи на том уровне, который был до начала сирийского кризиса. Третий этап – долгосрочный - нацелен на дальнейшее развитие месторождений, причем исключительно силами сирийских специалистов.