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Sinopec заключила 20-летний контракт на покупку американского СПГ

Sinopec заключила 20-летний контракт на покупку американского СПГ Китайская компания Sinopec подписала с американской Venture Global LNG двадцатилетний контракт, согласно которому Venture Global будет поставлять 4 миллиона тонн сжиженного газа ежегодно в течение 20 лет.
Энергетика
4 ноября 2021 г. 16:37
Sinopec заключила 20-летний контракт на покупку американского СПГ

Китайская компания Sinopec подписала с американской Venture Global LNG двадцатилетний контракт, согласно которому Venture Global будет поставлять 4 миллиона тонн сжиженного газа ежегодно в течение 20 лет.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Sinopec.

"Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec подписала 20-летний контракт на сжиженный природный газ (СПГ) с американским производителем и экспортером СПГ Venture Global LNG о поставке 4 миллионов тонн СПГ ежегодно", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, Venture Global будет поставлять СПГ со своего завода в Плакеминзе, штат Луизиана. Кроме того, China International United Petroleum & Chemicals (UNIPEC), дочерняя компания Sinopec, приобретет 3,8 миллиона тонн СПГ в рамках проекта Calcasieu Pass Venture Global.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) — одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.

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